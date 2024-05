Nach dem Unwetter in Bisingen melden sich Landrat Günther-Martin Pauli und Bisingens Bürgermeister Roman Waizenegger zu Wort.

Ein heftiges Unwetter hat in Bisingen im Zollernalbkreis gewütet. Die Wassermassen bahnten sich ihren Weg. Landrat und Bürgermeister danken den Einsatzkräften, die bis in die Nacht vor Ort sein werden.

„Wir danken allen Einsatzkräften für den beherzten Einsatz. Trotz widrigster Umstände konnten sie sich schnell einen Überblick über die Lage verschaffen und haben starken Teamgeist bewiesen“, so Landrat Günther-Martin Pauli, der sich am Abend gemeinsam mit Bürgermeister Roman Waizenegger sowie Kreisbrandmeister Sven Röger in Bisingen ein Bild von der Lage verschaffte.

„Das verheerendste Hochwasser entlang des Klingenbachs“

„Soweit man die Lage überblicken kann, ist dies das verheerendste Hochwasser entlang des Klingenbachs, das den Kernort Bisingen mit Thanheim je getroffen hat“, so Waizenegger. „Priorität Nummer eins war die Personensicherung und gegebenenfalls Rettung. Stand jetzt kam niemand ernsthaft zu schaden.“

Die Feuerwehren haben Personen aus Häusern evakuiert - insbesondere im Bereich Marktplatz. Der Einsatz geht die ganze Nacht weiter. „Mein herzlicher Dank an alle Kräfte für den couragierten Einsatz“, so Waizenegger.