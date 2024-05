Kleine Eisdiele nach Hochwasser in Not

Unwetter in Bisingen

1 Marina Dal Pont in der Eisdiele Rialto: Wo sie Eis verkaufte, wird am Samstag nach dem Hochwasser fleißig aufgeräumt. Foto: Kauffmann

Schwer getroffen vom Hochwasser hat es das Eiscafé Rialto am Marktplatz in Bisingen: Mehr als 50 Zentimeter hoch stand dort das Wasser. Das Ausmaß der Schäden ist noch nicht absehbar, ebenso wie der Termin der Wiedereröffnung.









Ein Video zeigt, wie das Wasser die Eisdiele gegenüber des Marktplatzes flutet, Tische und Stühle wegschwemmt. Michele Dal Pont: „Ich bin kurz weggefahren, als ich zurückkam war da ein reißender Fluss.“ Er konnte sich noch gerade so ins benachbarte Gasthaus Rose retten. Seine Frau war indes eingeschlossen und hat die Tür des Eiscafés nicht mehr aufbekommen. Mit Flipflops stand sie im Verkaufsraum, während der Pegel unaufhaltsam stieg. Am meisten Angst hatte sie in diesem Moment vor einem Stromschlag.