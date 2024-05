1 So sieht es am Freitagmorgen in der Bisinger Ortsmitte aus. Die Sparkasse (rechts) ist stark vom Hochwasser betroffen. Foto: Kauffmann

Der Keller der Sparkassenfiliale in Bisingen ist beim Unwetter am Donnerstagabend geflutet worden. Die Geschäftsstelle ist daher derzeit geschlossen. Was Kunden wissen müssen.









Link kopiert



Das verheerende Unwetter hat Bisingen am Donnerstagabend hart getroffen. Davon betroffen war besonders auch die Bisinger Filiale der Sparkasse Zollernalb. Wie das Unternehmen in einer Pressemitteilung schreibt, ist die Geschäftsstelle in der Ortsmitte geflutet worden.