1 Sandsäcke liegen vor einer Haustür. Foto: picture alliance/dpa/Friso Gentsch

Die Feuerwehr Balingen war am Wochenende im Einsatz. Kommandant Florian Rebholz hofft auf eine schnelle Erweiterung des Hochwasserschutzes.









Link kopiert



„Wir haben großes Glück gehabt am Wochenende, waren aber auch gut vorbereitet“, bilanzierte Feuerwehrkommandant Florian Rebholz in der jüngsten Gemeinderatssitzung am Dienstagabend in der Turn- und Festhalle in Frommern die Hochwasserlage für Balingen.