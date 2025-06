Unwetter in Baden-Württemberg: In dieser Region könnte es besonders krachen

1 Der Sonntag wird ungemütlich in Baden-Württemberg. Foto: Arne Dedert/dpa Am Samstag ist es nochmal tropisch heiß – dann könnte es im Südwesten richtig ungemütlich werden. Die größte Gefahr dürfte von Starkregen ausgehen.







Es ist drückend heiß im Südwesten – und das bleibt auch am Wochenende erst einmal so. Ein Hoch mit Schwerpunkt über Südschweden bringt sehr warme, am Samstag aber auch schon zunehmend feuchte Luft subtropischen Ursprungs nach Baden-Württemberg. Deshalb steigt am Wochenende das Gewitter- und Unwetterrisiko – auch Hagel ist möglich.