Unwetter in Baden-Württemberg: Ex-Hurrikan „Kirk“ bringt Stuttgarter Bahnverkehr aus dem Takt

Foto: imago images/imagebroker/imageBROKER/Michael Weber via www.imago-images.de

Wegen des Unwetters im Südwesten steht vereinzelt der Bahnverkehr still. Auch in Stuttgart gibt es Probleme. Der Deutsche Wetterdienst warnt weiter vor heftigen Böen.

Ex-Hurrikan „Kirk“ hat im Südwesten für Feuerwehreinsätze sowie Beeinträchtigungen im Bahnverkehr gesorgt. Auch die Region Stuttgart ist betroffen. Die S-Bahnstrecke zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt (Kreis Esslingen) sei wegen einer beschädigten Oberleitung gesperrt, teilte eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. Es werde ein Busnotverkehr eingerichtet. Darüber hinaus befinde sich ein Baum bei Freudenstadt auf den Gleisen. Dadurch komme es auf einzelnen Strecken zu Fahrtausfällen.

Auf dem Kurznachrichtendienst X, ehemals Twitter, teilte die S-Bahn mit: „Witterungsbedingt kommt es auf allen Linien der S-Bahn Stuttgart zu Fahrplanabweichungen, Verspätungen und Zugausfällen.“ Fahrgästen wird geraten, sich im Vorfeld zu informieren.

Lesen Sie auch

S-Bahn-Stuttgart beeinträchtigt

Zusätzlich sorgte am Morgen ein Luftballon zwischen den Haltestellen Feuersee und Schwabstraße für weitere Beeinträchtigungen im S-Bahn-Netz. Dies habe zu weiteren Fahrplanabweichungen geführt – Die S1 etwa halte am Hauptbahnhof oben bei den Zügen und werde direkt nach Vaihingen umgeleitet, Halte dazwischen entfallen. Inzwischen sei der Ballon entfernt worden (8.30 Uhr), die Störungen hielten aber weiter an.

Zahlreiche Bahnen der Stuttgarter S-Bahn waren in den frühen Morgenstunden stark verspätet. Zwischen 6:30 und 9 Uhr hatten durchgehend etwa zwei Drittel der fahrenden Bahnen mindestens sechs Minuten Verspätung, oft auch deutlich mehr. Das zeigen Daten des Portals „s-bahn-chaos.de“, die unsere Redaktion laufend auswertet. Wie pünktlich die Bahnen aktuell sind, zeigt dieses Diagramm – je höher die Linie, desto mehr Bahnen sind verspätet.

Zwischenzeitlich wurde ein Busnotverkehr zwischen Stuttgart-Vaihingen und Filderstadt eingerichtet, ein Gleis konnte wieder freigegeben werden.

Laut Polizei fielen am frühen Morgen im Südwesten auch mehrere Bäume auf Fahrbahnen. Im Bereich Freiburg sowie in Offenburg und Umgebung seien die Feuerwehren jeweils zu mehr als 30 Einsätzen ausgerückt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) rechnet für Donnerstag mit heftigen Sturmböen in Stuttgart und warnte vor Orkanböen im Hochschwarzwald. Dafür verantwortlich ist der ehemalige Hurrikan „Kirk“, der über Deutschland zieht.