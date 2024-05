1 Das Lotos-Maag-Gebäude an der Ebinger Osttangente am Tag nach dem Unwetter – links erkennt man eine Ecke der Villa Maag, die seit Jahr und Tag eine Brandruine ist. Foto: Nölke

Auch in Albstadt musste die Feuerwehr am Donnerstagabend Keller leerpumpen. Was sich in wenigstens einem Fall als problematisch erwies.









Link kopiert



Laut Thomas Daus, dem Einsatzleiter und Kommandanten der Feuerwehrabteilung Tailfingen, waren am Donnerstagabend 21 Einsätze zu bewältigen, von denen 14 auf Tailfingen, fünf auf Ebingen und zwei auf Onstmettingen entfielen. In Ebingen trat die Schmiecha über die Ufer, der Parkplatz im Mazmann wurde überflutet, und in der Schmiechastraße schlugen Daus zufolge mehrere Personen digitalen Alarm, weil kniehohes Bachwasser sie am verlassen einer Garage hinderte. Da die Mitteilung mehrere Deutungen zuließ, wurden vorsichtshalber Taucher hinzugezogen, die eigens von Mengen nach Albstadt fuhren. Wie sich herausstellte, war ihr Einsatz nicht erforderlich, aber da sie schon einmal im Zollernalbkreis waren, fuhren sie gleich nach Bisingen weiter.