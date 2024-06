9 In Winterlingen wird Wasser aus dem Keller eines Hauses gepumpt. Foto: Dunja Kuster

Ein Gewitter mit Starkregen hat am Samstagmittag im Zollernalbkreis für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt. Die Feuerwehr ist im Einsatz.









Link kopiert



Laut ersten Informationen kam es am Samstagmittag wegen eines Unwetters im Zollernalbkreis zu Überschwemmungen. So ist die Feuerwehr beispielsweise in Winterlingen in der Harthauser Straße im Einsatz - dort wurde bei einem Haus Hochwasser mit Schmorgeruch gemeldet. In dem Haus steht Wasser im Keller, der Storm im Gebäude soll abgestellt werden.