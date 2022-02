2 Dunkle Wolken über der Landeshauptstadt Stuttgart vor der Silhouette des Fernsehturms. Sturmtief Ylenia soll Deutschland Sturm und Regen bringen. Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Sturmtief Xandra, Ylenia und Zeynep ziehen über Deutschland. In Nordrhein-Westfalen bleiben die Schulen geschlossen. Auch Baden-Württemberg ist ab Mittwochabend betroffen. Wetterexperte Dominik Jung erklärt die Unwetterwarnung.















Oberndorf - Der Diplom-Meteorologe stellt klar, dass vor allem der Norden von Xandra betroffen sein wird. Mit starken Böen, die man nicht unterschätzen sollte, sei jedoch auch im Schwarzwald zu rechnen.

Im Interview spricht Dominik Jung (Twitter-Profil) über mögliche Auswirkungen, empfiehlt, nicht nötige Auto- und Lkw-Fahrten zu vermeiden und erklärt, wieso er aus Sicherheitsgründen auch Schulschließungen in Baden-Württemberg befürwortet hätte.

Herr Jung, in Deutschland werden vor allem ab Mittwochnacht Sturmtiefs erwartet. Der Wind zieht von Westen über Baden-Württemberg. Ab wann ist in der Region Schwarzwald mit schweren Sturmböen zu rechnen?

Den Südwesten trifft es nicht ganz so stark. Der Schwerpunkt liegt eher im Norden Deutschlands. Im Schwarzwald beginnt der Sturm Mittwochnacht ab 22 Uhr. Der Höhepunkt wird zum Donnerstagmorgen erreicht. Da kommt es zu einzelnen Sturmböen. In niedrigen Lagen sprechen wir von 70 bis 80 Kilometern pro Stunde, aber auch orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 110 Kilometern pro Stunde sind möglich. Der Nordschwarzwald und der Feldberg dürften stärker betroffen sein.

Wie wirken sich solche Geschwindigkeiten aus? Welche Gefahren bringen diese mit sich?

Grundsätzlich gilt hier: Wer Fahrten vermeiden kann, sollte dies tun. Vor allem der Höhepunkt Mittwochnacht ist keine gute Zeit, um unterwegs zu sein. Bei solch starken Böen kann es passieren, dass Lkw-Gespanne durch Seitenwinde an Brücken umkippen. Autofahrer können da schon eher gegenlenken. Es ist dennoch sehr gefährlich.

Mit welchen Schäden kann denn gerechnet werden?

Herabfallende Äste könnten den Verkehr behindern. In den vergangenen Tagen hat es viel geregnet. Der Boden ist sehr nass und aufgeweicht. Dadurch sind Bäume nicht sehr resistent. Sie könnten stürzen und auf den Straßen, hinter Kurven, liegen.

Sie hatten ja bereits erwähnt, dass es den Norden Deutschlands härter treffen wird. In Nordrhein-Westfalen werden Sturmböen mit einer Windstärke von 10 bis 12 erwartet.

Genau. Windstärke 12, ist die stärkste. Da sprechen wir schon von Orkanen und von Windgeschwindigkeiten ab 117 Stundenkilometern und aufwärts.

Nun werden am Donnerstag in NRW die Schulen geschlossen. Die 110 Stundenkilometer, die die Windböen im Südwesten erreichen können, sind aber gar nicht so weit entfernt von der Windstärke 12, richtig?

Im Südwesten wird es auch vor allem Nachts starke Böen geben. Ab 10 bis 11 Uhr flacht es am Donnerstag ab. Doch es bleibt trotzdem gefährlich. Im Grunde könnten wir uns da eigentlich anschließen und die Schulen schließen. Durch die Pandemie gibt es ja vermehrt Homeoffice. Die Schüler wären ja vorbereitet.