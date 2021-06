Hagelflieger bricht Mission in Unterkirnach ab

1 Sebastian Keller erläutert wie sein "Baby" funktioniert – am Mittwoch flog er mit seinem Hagelflieger auch in Richtung Unterkirnach – die Mission aber musste abgebrochen werden. Foto: Schimkat

Am Mittwoch hagelte es mal wieder über dem Schwarzwald und diesmal traf es auch die Gemeinde Unterkirnach. Autos erlitten Hagelschaden, Pflanzen waren zerstört, auch an Dächern und Fensterscheiben gab es Schäden. "Wo war der Hagelflieger?", fragten sich viele Unterkirnacher.

Unterkirnach - Der Schwarzwälder Bote traf sich am Standort des Hagelfliegers am Flugplatz in Donaueschingen mit Pilot Sebastian Keller, um dieser Frage nachzugehen.

