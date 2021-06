1 Hagel bedeckt die Bundesstraße. An anderen Stellen im Landkreis war die Hagelschicht noch deutlich höher. Foto: Dorer

Das Unwetter am Mittwochabend erlebten die Bewohner des Schwarzwald-Baar-Kreises sehr unterschiedlich. War an manchen Orten lediglich Regen zu verzeichnen, hagelte es in anderen Bereichen kräftig.

Schwarzwald-Baar-Kreis - So war die Bundesstraße 33 zwischen St. Georgen-Peterzell und Mönchweiler mit Hagel bedeckt. Selbst am Donnerstagmorgen waren am Straßenrand noch Reste des Hagels zu entdecken.

Die Landesstraße 173 zwischen Furtwangen und Vöhrenbach war laut Polizei mit einer rund fünf Zentimeter hohen Hagelschicht überzogen. Zudem wurde in Furtwangen an zwei Stellen jeweils ein kleinerer Erdrutsch registriert, teilt die Polizei auf Anfrage mit.

Insgesamt verzeichneten die Beamten 40 Einätze im Landkreis. Bei der Mehrzahl ging es um Wassereinbrüche in Gebäude. Teilweise handelte es sich auch um Äste, die auf den Straßen lagen oder herausgespülte Schachtdeckel, die Polizeieinsätze notwendig machten.