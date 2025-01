Unwetter im Kreis Rottweil: Zum Sturm kommt jetzt Starkregen und Graupel

4 Mitten im Starkregen und Sturm sind Feuerwehr und Polizei in Aichhalden beim Seniorenzentrum im Einsatz. Foto: Otto

Zum vorausgesagten Sturm kommt im Kreis Rottweil am Nachmittag heftiger Starkregen. Wer nicht zwingend raus muss, sollte sich das sparen.









Pfeifende Sturmböen und Regen in Strömen – über den Kreis Rottweil zieht am Donnerstagnachmittag ein Unwetter hinweg.Der Deutsche Wetterdienst hatte am Morgen eine Sturmwarnung herausgegeben – mit Windgeschwindigkeiten bis zu 95 Stundenkilometern in exponierten Lagen. Der Sturm entwickelte sich dann am Nachmittag zu einem Unwetter mit Starkregen, zumindest in einigen Bereichen.