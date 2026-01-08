Unwetter im Kreis Freudenstadt: Warnung vor orkanartigen Böen – stürmische Nacht steht bevor
1
Der Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen im Kreis Freudenstadt. (Symbolfoto) Foto: trendobjects - stock.adobe.com

Nachdem sich das Wetter im Kreis Freudenstadt am Donnerstag tagsüber winterlich, aber vergleichsweise harmlos zeigte, wird es in der Nacht und am Freitag stürmisch.

Meteorologe Dominik Jung hat im Gespräch mit unserer Redaktion am Donnerstagmorgen einen Schneesturm für Freitag vorhergesagt – am Abend liegen nun auch Sturmwarnungen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) vor. Dieser warnt im gesamten Landkreis Freudenstadt ab 1 Uhr in der Nacht bis 20 Uhr am Freitagabend vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85, in exponierten Lagen auch 100 Stundenkilometern.

 

Oberhalb von 1000 Metern – und damit im nordwestlichen Teil des Landkreises – warnt der DWD von 4 bis 22 Uhr am Freitag sogar vor orkanartigen Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 90 und 110 Stundenkilometern; in exponierten Lagen müsse mit Orkanböen bis 120 Stundenkilometern gerechnet werden. In dieser Zeit besteht laut DWD Gefahr für Leib und Leben durch umstürzende Bäume, Hochspannungsleitungen und Gerüste, herabfallende Äste, Dachziegel und andere größere Gegenstände.

Zuvor gilt oberhalb von 1000 Metern bereits von 22 bis 4 Uhr eine Warnung vor schweren Sturmböen (80 bis 100 Stundenkilometer; bis 115 in exponierten Lagen).

Unsere Empfehlung für Sie

Schneesturm in Freudenstadt: Wie gefährlich sind Schneewehen für Autofahrer?

Schneesturm in Freudenstadt Wie gefährlich sind Schneewehen für Autofahrer?

Am Wochenende droht in Freudenstadt ein Schneesturm. Worauf müssen Autofahrer achten? Und welche Gefahr geht von Schneeverwehungen aus? Unsere Redaktion hat nachgefragt.

Für Donnerstagabend hat der DWD für den Kreis Freudenstadt eine Glättewarnung herausgegeben. Diese gilt noch bis 21 Uhr.

 