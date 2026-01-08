Unwetter im Kreis Freudenstadt: Warnung vor orkanartigen Böen – stürmische Nacht steht bevor

1 Der Wetterdienst warnt vor orkanartigen Böen im Kreis Freudenstadt. (Symbolfoto) Foto: trendobjects - stock.adobe.com Nachdem sich das Wetter im Kreis Freudenstadt am Donnerstag tagsüber winterlich, aber vergleichsweise harmlos zeigte, wird es in der Nacht und am Freitag stürmisch.







Meteorologe Dominik Jung hat im Gespräch mit unserer Redaktion am Donnerstagmorgen einen Schneesturm für Freitag vorhergesagt – am Abend liegen nun auch Sturmwarnungen des Deutschen Wetterdiensts (DWD) vor. Dieser warnt im gesamten Landkreis Freudenstadt ab 1 Uhr in der Nacht bis 20 Uhr am Freitagabend vor Sturmböen mit Geschwindigkeiten zwischen 65 und 85, in exponierten Lagen auch 100 Stundenkilometern.