Die sozialen Medien im Internet sind aktuell voll von Erfahrungsberichten zum Unwetter am Mittwochabend. Viele Nutzer teilen Bilder und Videos von starkem Regen, überfluteten Straßen, gewaltigen Hagelkörnern – teils so groß wie die eigene Hand.

Im südlichen Kreis Böblingen wurden nach SWR-Angaben bis zum frühen Mittwochabend 30 Einsätze wegen überfluteter Keller, überschwemmter Straßen und Hagel-Einschlägen in Dach- und Autofenster gemeldet.

Kaputte Autos

Die Berichte vieler Internet-Nutzer bestätigen das. Sie schreiben von kaputten Autos, Hagelschäden an der gesamten Karosserie, zerschmetterten Scheiben. Das ist auch auf einem Video aus Jettingen zu sehen; zudem ein zerstörtes Gewächshaus und kaputte Solaranlagen. „Wohin kann ich mich wenden?“, fragt ein Nutzer. „An deine Versicherung“, gibt einer zur Antwort.

Das Polizeipräsidium Pforzheim berichtet am Donnerstag auf Anfrage unserer Redaktion von insgesamt etwas mehr als einem Dutzend Einsätzen. Verletzt worden sei niemand, führte Sprecher Benjamin Koch aus. Dafür habe es einige umgestürzte Bäume, überflutete Straßen, herausgedrückte Kanaldeckel sowie einen überschwemmten Keller zu verzeichnen gegeben.

Blockierte Straßen

Im Nagoldtal wurde beispielsweise die B 463 im Bereich der Gemarkungen Bad Teinach-Zavelstein/Neubulach mit Wasser und Geröll überflutet.

Die Kreisstraße 4308 nahe Ottenbronn war zeitweise von einem Baum auf der Fahrbahn blockiert.

Ein Baum blockierte auch die Zufahrt zum Seniorenheim im Walkmühleweg.

Und sowohl am Welzberg als auch in der Stuttgarter Straße in Calw wurden Gullydeckel nach oben gedrückt.

Nicht zuletzt kam es am Calwer ZOB zu einer Überschwemmung.

Das berichtet auch ein Leser in einer Nachricht an unsere Redaktion. „Die Hengstetter Steige wurde zum Fluss, Schotter vor dem Krankenhaus, herausgedrückte Kanaldeckel, in der Innenstadt Verkehrsstopp wegen Hochwasser“, heißt es in einer E-Mail. „Wegen dem Schotter und den Kanaldeckeln haben wir die Feuerwehr angerufen, die innerhalb weniger Minuten vor Ort war und die Sache in Ordnung gebracht hat. Sehr gut gemacht, erste Klasse und lobenswert!“, freut sich der Leser über den Einsatz.

25 Einsätze

Die Feuerwehren im Kreis waren indes vielerorts unterwegs. Kreisbrandmeister Dirk Patzelt zählte 25 wetterbedingte Einsätze, die von zwei Gewitterzellen über dem Kreis ausgelöst wurden. Schwerpunkte seien in Nagold, Althengstett und Calw registriert worden.

In Nagolder Stadtgebiet rückte die Feuerwehr neun mal aus. „Das waren aber kleinere Einsätze“, erläutert Philipp Katz, stellvertretender Kommandant der Gesamtwehr. Einige umgefallene Bäume und herumliegende Äste – darunter einer auf die Großbaustelle des neuen IHK-Gebäudes – überflutete Straßen und in einem Keller stand das Wasser rund 20 Zentimeter hoch.

Regenbogen am Ende

In Wildberg berichten Leser von mehreren Regenbächen. Auf manchen Straßen sah es durch den Hagel so aus, als hätte es im August geschneit.

Das Ende des Unwetter sorgte schließlich bei nicht wenigen Menschen für Freude. Das wiederum verrät erneut ein Blick ins Internet. Und auf die Fotos von zahlreichen, farbenfrohen Regenbögen, die nach dem Gewitter den Himmel zierten.