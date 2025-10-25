Unwetter: Hurrikan Melissa zieht auf Jamaika zu

3 In der Dominikanischen Republik sorgte "Melissa" schon für starken Regen. Foto: Ricardo Hernandez/AP/dpa 3 Bilder - Fotostrecke öffnen In Haiti und der Dominikanischen Republik sind nach heftigem Regen bereits vier Menschen ums Leben gekommen, jetzt bedroht der Wirbelsturm Jamaika. Die Insel bereitet sich auf das Schlimmste vor.







Kingston - Hurrikan "Melissa" gewinnt über der Karibik an Kraft und zieht auf Jamaika zu. Mit Windgeschwindigkeiten von 120 Kilometern pro Stunde bewegt sich der Wirbelsturm langsam in Richtung Nordwesten, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte. "Melissa" dürfte nach der Prognose der Meteorologen rasch weiter an Kraft gewinnen und am Sonntag ein schwerer Hurrikan werden.