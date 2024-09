3 Menschen bauen in Polen mit Sandsäcken Barrieren gegen das Hochwasser. Foto: Lech Muszynski/PAP/dpa

Für Entwarnung ist es an der Oder in Polen noch zu früh. Man stecke noch mitten in Schutz- und Rettungsmaßnahmen, mahnt Regierungschef Tusk. In Tschechien wird gegen Seuchen geimpft.









Warschau/Prag - In Polen bewegt sich die Scheitelwelle des Hochwassers an der Oder weiter flussabwärts. In der Kleinstadt Scinawa in der Woidowschaft Niederschlesien stieg der Wasserstand über Nacht rasch an. "Wir leben in der Hoffnung, dass alles gutgeht", sagte ein Einwohner dem Nachrichtensender TVN24.