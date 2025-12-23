Unwetter: Hochwasser trifft Teile von Südfrankreich

Brauchtum aus aller Welt zu Weihnachten Weihnachten feierten Wikinger blutig und feucht-fröhlich

Die Wikinger feierten im Winter Feste mit Tieropfern, deren Blut an Wände und auf Gäste spritzte. Forscher beschreiben, was sonst noch geschah und erklären, was es mit dem Vorurteil der mordenden und plündernden Nordmännern auf sich hat.