Unwetter: Hochwasser in Tschechien und Polen - zwei Orte evakuiert

1 Feuerwehrleute bauen eine Hochwassersperre entlang der Moldau in Prag. Foto: Dana Kesnerova/XinHua/dpa

Dauerregen lässt Flüsse im Grenzgebiet zwischen Tschechien und Polen über die Ufer treten. Mancherorts fließen die Wassermassen aber auch von den Feldern herab und überfluten Straßen und Häuser.









Warschau/Prag - In Polen und Tschechien sind nach anhaltenden Regenfällen die Wasserstände in vielen Flüssen stark gestiegen. In der Nähe der Stadt Oppeln in Schlesien mussten zwei Dörfer evakuiert werden. In Tschechien wurde in mehreren Regionen die dritte Hochwasserstufe ausgerufen, wie die Nachrichtenagentur CTK meldete.