Kulturbesen in Schramberg Absagen erschweren Programmzusammenstellung

In diesem Jahr startet der Schramberger Kulturbesen außerhalb der üblichen Besenzeit. Grund dafür ist ein musikalischer Höhepunkt, den sich das Besen-Team laut Mitteilung nicht entgehen lassen wollte. Am Freitag, 10. September, kommt die spanische Gitarrenlegende Javier Vargas mit seiner Band nach Schramberg in den Besen.