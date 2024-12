Unwetter hat Auswirkungen: Sturm mit orkanartigen Böen verwüstet Straßen in St. Georgen

1 Der Bauhof säuberte die Straßen am frühen Morgen vom Inhalt vieler Mülltonnen. Foto: Emelie-Doreen Baisch

In der Nacht auf Freitag, 6. Dezember, zog ein Sturm mit orkanartigen Böen über den Schwarzwald-Baar-Kreis und richtete in St. Georgen erheblichen Schaden an. Besonders betroffen war der Müll, der in der Nacht auf die Straßen gestellt worden war, um abgeholt zu werden.









Ein heftiger Sturm mit orkanartigen Böen zog in der Nacht auf Freitag über den Schwarzwald-Baar-Kreis, betroffen war auch die Stadt St. Georgen. Die Nina-Warnapp hatte bereits am Donnerstag vor den extremen Unwettern gewarnt, die von 2 bis etwa 12 Uhr andauern sollten. Erwartet wurden Windgeschwindigkeiten von 90 bis 105 Stundenkilometern, mit Spitzenwerten bis zu 120 Stundenkilometer in exponierten Lagen.