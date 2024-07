Unwetter: Großeinsatz: Sturmböen richten massive Schäden in NRW an

Großeinsatz: Sturmböen richten massive Schäden in NRW an

1 Die Feuerwehr in Telgte im Kreis Warendorf ist nach einem Sturm im Großeinsatz (Foto Archiv). Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Umgeknickte Bäume, gesperrte Straßen und Schäden an Gebäuden: In Telgte im Münsterland ist die Feuerwehr im Großeinsatz.









Link kopiert



Telgte - Starke Sturmböen haben in Telgte östlich von Münster in einem Gewerbegebiet starke Schäden angerichtet. Nach Angaben der Stadt sind Bäume umgestürzt, die Bundesstraße 51 musste gesperrt werden. Die Bevölkerung wurde über die sozialen Medien gewarnt, zu Hause zu bleiben. Die Feuerwehr sei im Großeinsatz, teilte das Ordnungsamt der Stadt mit. An Gebäuden seien massive Schäden entstanden, unter anderem sei eine Photovoltaikanlage von einem Dach gefegt worden.