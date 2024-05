1 Von Frankreich und der Schweiz her ziehen Unwetter auf. (Symbolfoto) Foto: Oliver Berg/dpa

Nach einem sonnigen Samstagmittag wird es gegen Abend etwas ungemütlicher. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt vor vom Alpenraum ausgehenden Gewittern.









Bereits am Nachmittag, spätestens aber am Abend, ziehen von Frankreich und der Schweiz ausgehend einzelne Gewitter über den Südwesten. Es ist laut DWD mit lokalen Starkregenmengen zwischen 15 und 25 Litern pro Quadratmeter in kurzer Zeit, stürmischen Böen bis 70 km/h sowie kleinkörnigem Hagel zu rechnen.