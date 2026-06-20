Unwetter: Festival wird wegen Sturms geräumt - 13 Menschen verletzt

Blitzschlag-Gefahr Wie verhält man sich richtig bei Gewitter?

Während eines Sportfests in Baden-Württemberg zieht ein Unwetter auf, dann schlägt ein Blitz ein. Neun Menschen werden verletzt, sechs von ihnen kommen ins Krankenhaus. Experten erklären, wie man sich schützen kann, wenn es plötzlich donnert und blitzt.