1 Fahrzeuge stehen verlassen im Hochwasser auf einer Hauptstraße in Dubai. Foto: Jon Gambrell/AP/dpa

Infolge extremen Regens gibt es Hochwasser im Osten der Arabischen Halbinsel, Teile von Dubai sind überschwemmt. Mehrere Menschen kamen ums Leben.









Dubai - In den Vereinigten Arabischen Emiraten haben sich die schwersten Regenfälle seit Jahrzehnten ereignet und Teile der Metropole Dubai stark überschwemmt. Es seien die schwersten Regenfälle seit 75 Jahren, mit besonders viel Niederschlag etwa im Osten an der Grenze zum Oman, teilte das Zentrum für Meteorologie mit. In der Hauptstadt Abu Dhabi gab es für Schulen, Regierungseinrichtungen und Unternehmen die Aufforderung, so weit möglich von zu Hause aus zu lernen und zu arbeiten.