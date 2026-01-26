Unwetter: Dutzende Verletzte nach Blitzeinschlag in Brasilien bei Demo

1 Bei einer Demo für Ex-Präsident Jair Bolsonaro trifft ein Blitz zahlreiche Menschen in Brasília. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa Ein Blitz trifft Dutzende Menschen bei einer Demonstration für die Freilassung des inhaftierten Ex-Präsidenten Bolsonaro. Mehr als 70 Menschen werden verletzt, mehrere schwer.







Link kopiert



Brasília - Ein Blitz hat in Brasilien bei einer politischen Kundgebung Dutzende Menschen getroffen. 72 Personen seien nach dem Blitzschlag behandelt worden, wie Medien des südamerikanischen Landes unter Berufung auf die Feuerwehr der Hauptstadt Brasília berichteten. Rund 30 von ihnen seien in Krankenhäuser gebracht worden, darunter acht Schwerverletzte. Zudem kam es demnach bei mehreren Betroffenen zu Nervenzusammenbrüchen.