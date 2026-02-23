Ein heftiger Schneesturm legt Teile des Nordostens der USA lahm: Hunderttausende Menschen sind ohne Strom, Straßen und Flughäfen gesperrt. Mehr als 40 Millionen Menschen stehen unter Blizzard-Warnung.
New York - Ein schwerer Wintersturm mit viel Schnee und starken Windböen hat den Nordosten der USA zeitweise weitgehend lahmgelegt. Knapp 400.000 Kunden waren von Stromausfällen betroffen, wie Daten des Portals "Poweroutage" zeigten. Mehr als 40 Millionen Menschen standen unter Blizzard-Warnungen. Ein sogenannter Blizzard ist ein starker Schneesturm mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 55 Kilometern pro Stunde und stark eingeschränkter Sicht, der das öffentliche Leben zeitweise lahmlegen kann.