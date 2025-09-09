Unwetter auf Urlaubsinsel: Sturm und Regen sorgen für Chaos auf Mallorca

Heftiger Regen, starke Winde und Probleme am Flughafen: Auf Mallorca löst ein Unwetter erhebliche Probleme aus – und die Behörden warnen, dass die Gefahr noch nicht ganz gebannt ist.
Palma - Ein Unwetter hat auf Mallorca Überschwemmungen, Flugausfälle und weitere Schäden verursacht. Bis 18.00 Uhr gab es auf der spanischen Urlaubsinsel rund 80 Einsätze, vor allem wegen überschwemmter Straßen und Keller sowie umgestürzter Bäume, wie der Notfalldienst der Balearen mitteilte. Besonders betroffen waren demnach mit 41 beziehungsweise 18 Einsätzen die mallorquinische Hauptstadt Palma sowie Calvià im Südwesten der Insel.