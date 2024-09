Unwetter angekündigt: Starke Gewitter mit Hagel drohen in Villingen-Schwenningen

Das freundliche Wetter am Freitagnachmittag hat in Villingen-Schwenningen ein jähes Ende gefunden. Der Deutsche Wetterdienst warnt am frühen Abend vor starken Gewitter, auch kleinkörniger Hagel könnte drohen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung für die Region Villingen-Schwenningen herausgegeben. Im Laufe des Tages – insbesondere zwischen 16.20 Uhr und 18.30 Uhr – muss mit kräftigen Gewittern gerechnet werden. Begleitet werden die Gewitter von Starkregen, Windböen und kleinkörnigem Hagel.

Nach Angaben des Wetterdienstes sind besonders Niederschlagsmengen von bis zu 20 Litern pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde zu erwarten. Zusätzlich werden Windböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 60 Stundenkilometer prognostiziert. Dies kann laut DWD zu gefährlichen Situationen führen, insbesondere im Straßenverkehr.

Gefahren durch das Unwetter

Die Wetterlage birgt zahlreiche Risiken. So besteht Lebensgefahr durch Blitzschläge, und auch umherfliegende leichte Gegenstände können Personen gefährden. Es wird mit raschen Überflutungen von Straßen und Unterführungen gerechnet, was insbesondere in tieferliegenden Gebieten problematisch werden könnte. Fahrer sollten sich auf Aquaplaning einstellen, da die Wassermassen auf den Straßen schnell zu gefährlichen Fahrbedingungen führen können. Außerdem muss mit Hagelschlag gerechnet werden, der Schäden an Fahrzeugen und Häusern verursachen könnte.