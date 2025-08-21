Unweit der A 5: Porsche eröffnet eine neue Ladestation in Ringsheim

Eine Glasfront, abgerundete Ecken, schwarz-silberne Akzente und Holzelemente: Die neue Ladestation für E-Autos in Ringsheim kommt schlicht, aber modern daher. Sie macht einen exklusiven Eindruck, noch bevor man mit seinem Auto vor der geschlossenen Schranke steht. Diese öffnet sich nicht für jeden. Passieren darf nur, wer einen Luxusschlitten des Herstellers Porsche besitzt. Dieser ließ in Ringsheim nämlich eine sogenannte „Charging Lounge“ eröffnen. Der Standort neben der A5 ist einer von insgesamt sieben in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

„Nach intensiver Diskussion hat Porsche das Grundstück vor drei Jahren gekauft“, erinnert sich Ringsheims Bürgermeister Pascal Weber im Gespräch mit unserer Redaktion. Dank der Modulbauweise habe der Aufbau nur zwei Monate gedauert, seit rund einem Monat ist der Standort „im Probebetrieb“, so Weber. Auf die Frage, weshalb sich das Stuttgarter Weltunternehmen für die Gemeinde im Ortenaukreis entscheidet, erklärt der Rathauschef: „Der Vorteil liegt am autobahnnahen Standort im Gewerbegebiet.“ Das bestätigt auch Porsche in einem Internetbeitrag auf ihrem Medien-Portal: „Der neue Standort befindet sich unweit der A5 und in unmittelbarer Nähe zum beliebten Europa-Park. Damit liegt er für Geschäftsreisende, Urlauber und Familien sehr verkehrsgünstig.“

An sechs Schnellladestationen können Porschefahrer ihr Fahrzeug rund um die Uhr mit Strom tanken. Aber auch Volkswagen-Modelle mit der sogenannten Highline-Ausstattung erhalten Zutritt, da Porsche zur VW-Gruppe gehört. Die Schranke öffnet sich dabei nur, wenn der Fahrer einen nötigen Code auf seinem Handy vorweisen kann, den er vom Hersteller erhält. Sobald das Auto an der E-Zapfsäule steht, kann es losgehen. Alle sechs Säulen können gleichzeitig eine Leistung von 400 Kilowatt zur Verfügung stellen. Das liegt im obersten Bereich dessen, was was derzeit in Europa öffentlich verfügbar ist. Zum Vergleich: Private Ladestationen für zuhause haben meist nur eine Leistung von bis zu 22 Kilowatt. Ein Porsche „Taycan“ der aktuellen Generation lässt sich am neuen Standort somit in 18 Minuten von zehn auf 80 Prozent Ladezustand bringen, heißt es in der Mitteilung des Herstellers. Der neue vollelektrische „Macan“ benötigt dafür etwa drei Minuten länger. Wer sich währenddessen die Zeit vertreiben möchte, dem stehen im Außenbereich überdachte Sitznischen mit eingelassenen Lautsprechern zur Verfügung. Im Innenbereich stehen zudem Sessel, eine Auswahl an Getränken und Snacks, ein Kaffeeautomat, ein Wasserspender sowie zwei Sanitärraume, so Porsche.

Tesla-Stationen sind regelmäßig besetzt

Wer also einen Luxusschlitten fährt, kann es sich dort offensichtlich gut gehen lassen. Der Mehrwert für Bürger – zumindest für jene, die keinen Porsche in der Einfahrt stehen haben – hält sich dagegen in Grenzen. „In Ringsheim ist der Bedarf nicht so groß“, ist sich Weber bewusst und fügt an: „Wir sind mit frei zugänglichen Ladesäulen bereits gut ausgestattet. Sei es an der Esso-Tankstelle oder bei den neuen Stationen an der Norma-Filiale.“ Hinzu kämen die Tesla-Ladesäulen an der Herbolzheimer Straße, die Ende März eröffnet wurden und ebenfalls offen für alle Autos seien. „Diese laufen mittlerweile ganz ordentlich. Dort sind immer drei bis vier Säulen besetzt – Tendenz steigend“, freut sich Weber.

Und wie wird die Porsche-Station angenommen? „Ich habe schon ein paar gesehen, die ihr Auto dort laden“, erklärt der Rathauschef. Konkrete Zahlen könne er jedoch nicht nennen.

Das steckt dahinter

Porsche verfolgt mit den „Charging Lounges“ das Ziel, ein Netz entlang wichtiger Reiserouten zu etablieren, das Ladezeiten mit Pausenkomfort verbinden soll. Neben Ringsheim betreibt Porsche weitere Stationen in Bingen am Rhein, Estenfeld bei Würzburg, Hamburg, Ingolstadt, Leonberg, Koblach (Österreich) und Nyon (Schweiz).