Unweit der A 5: Porsche eröffnet eine neue Ladestation in Ringsheim

Im Gewerbegebiet steht eine moderne „Charging Lounge“ des Sportwagen-Herstellers. Nur wer einen Elektroauto der Firma besitzt, erhält Zutritt.
Eine Glasfront, abgerundete Ecken, schwarz-silberne Akzente und Holzelemente: Die neue Ladestation für E-Autos in Ringsheim kommt schlicht, aber modern daher. Sie macht einen exklusiven Eindruck, noch bevor man mit seinem Auto vor der geschlossenen Schranke steht. Diese öffnet sich nicht für jeden. Passieren darf nur, wer einen Luxusschlitten des Herstellers Porsche besitzt. Dieser ließ in Ringsheim nämlich eine sogenannte „Charging Lounge“ eröffnen. Der Standort neben der A5 ist einer von insgesamt sieben in Deutschland, Österreich und der Schweiz.