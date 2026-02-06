Unverständnis in Zimmern: Wunsch nach Weitsicht geäußert

Das Gefühl, die Schule in Zimmern werde vom Gemeinderat stiefmütterlich behandelt, hat eine Bürgerin und teilt dies in einem Leserbrief mit.
Ich konnte in den vergangenen Jahren aus den unterschiedlichsten Blickwinkeln – als Mutter, Elternbeiratsvorsitzende, Vorsitzende des Schulfördervereins und Gemeinderätin – mitverfolgen, dass eigentlich nur in die Schule investiert wurde, wenn es, überspitzt gesagt, nicht anders ging. Etwa aufgrund gesetzlicher Vorgaben (wie gesetzlicher Anspruch Ganztag) und wenn entsprechende Fördermöglichkeiten vom Land beantragt werden konnten.