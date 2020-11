Unverständnis im Zollernalbkreis Tennisvereine bemängeln Corona-Verordnung

4000 Quadratmeter und nur zwei Spieler

Bitter trifft die neue Regelung das Hobbyland-Tenniscenter in Balingen. Dort stünden theoretisch sechs Plätze zur Verfügung. Gespielt werden darf jedoch ebenfalls nur noch auf einem. "Das ist nicht gut für uns", sagt Geschäftsführer Wolfram Daiker. Er findet die neue Regelung widersinnig. Zum Vergleich: Ein Tennisplatz hat etwa eine Fläche von rund 670 Quadratmetern, in der Balinger Hobbylandhalle mit ihren sechs Plätzen – stehen also mehr als 4000 Quadratmeter zur verfügung – auf denen aber nur zwei Spieler gleichzeitig aktiv sein dürfen. Für Einzelhandelsgeschäfte gilt dagegen die Regel, dass pro Kunde zehn Quadratmeter Raum da sein muss.

Vor der Hobbylandhalle sitzt an diesem Tag Axel Feige an einem Tisch und trinkt eine Apfelschorle. Feige ist Sportwart des TC Endingen, auch er findet die neue Regelung schlicht nicht nachvollziehbar. Vor allem deshalb nicht, weil es in der Hobbylandhalle genügend Platz und ein klares Hygienekonzept gegeben habe. Die Beschränkung auf nur zwei Spieler für die gesamte Halle ist seiner Meinung nach völlig unbegründet.

Fünf der sechs Plätze müssen leer bleiben

Wolfram Daiker steht in der vergangenen Woche um die Mittagszeit in der Halle, auf dem ersten der sechs Plätze spielen sich zwei Cracks den Ball hin und her. Vor allem nachmittags sei die Halle üblicherweise voll belegt in dieser Jahreszeit, wenn das Spiel an der frischen Luft nicht mehr möglich ist: Von Oktober bis April sei quasi "durchgebucht", sagt Daiker, von Spielern der Tennisclubs aus Balingen, Ostdorf, Endingen, Frommern, Bisingen, Grosselfingen, Dotternhausen, Rosenfeld, Geislingen und Boll. Den überwiegenden Teil der Reservierungen müsse er nun absagen, sagt Daiker frustriert. Fünf der sechs Plätze müssen leer bleiben – pflegen muss Daiker sie trotzdem. Die Situation sei nicht nur finanziell ein Desaster, sondern auch organisatorisch: Wer von den vielen Buchern darf jetzt spielen, wer schaut in die Röhre? Betroffen seien vor allem Kinder und Jugendliche, deren Eltern nun Einzel- statt Gruppentraining buchen und bezahlen müssen.

Dem wirkt der Hechinger Tennisclub durch besondere Zuschüsse für seinen Vereinsnachwuchs entgegen, wie Gerhard Frommer berichtet. Er ist Sport- und Jugendwart des TC Hechingen. Einen Notfallplan habe der Verein für seine drei Plätze erstellt, von denen ebenfalls nur einer bespielt werden darf. Jedoch seien vier Plätze im Freien verfügbar – und das Wetter spielt zurzeit auch mit.

Trotzdem: "Es ist unbefriedigend", sagt Frommer. Er befürchtet, dass mancher Tennisspieler genervt ist und im schlimmsten Fall dem Verein den Rücken zukehrt. Deswegen hat sich der TC Hechingen einer Petition von 36 Vereinen angeschlossen. Sie fordern von der Landesregierung, ihr Konzept zu überdenken. Damit eines wieder im Vordergrund steht: Der Spaß am Spiel.