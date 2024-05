1 Günter Cottin aus Sasbach auf dem Ratestuhl bei "Wer wird Millionär?". Die 64000-Euro-Frage wusste er nicht und stieg aus. Screenshot: Lübke

Ein Flüssiggasexperte aus der Ortenau hat bei "Wer wird Millionär?" seinen großen Auftritt gehabt. Günter Cottin aus Sasbach kam souverän durch die RTL-Raterunde - bis eine Imker-Frage gestellt wurde.









Beim "Wer wird Millionär?"-Überraschungsspecial am Pfingstmontag saß Günter Cottin, Flüssiggashändler bei der NEVIUS Flüssiggas GmbH mit Sitz in Achern und wohnhaft in Sasbach, im Publikum - ohne zu ahnen, dass er selbst noch auf dem Ratestuhl landen würde. Denn beim Überraschungsspecial wussten die Kandidaten noch nichts von ihrem Glück und wurden von Günther Jauch spontan zum Mitmachen eingeladen.