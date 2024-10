Untragbare Belastung durch das Krankenhaus: Politiker warnen vor katastrophalen Kürzungen im Kreis Freudenstadt

1 Besonders das Defizit des Krankenhauses in Freudenstadt belastet die kommunalen Finanzen. Foto: Helga Michel

„Vieles, was bisher selbstverständlich war, können die Kommunen nicht mehr leisten.“ Mit dieser Hiobsbotschaft wenden sich Annick Grassi, Michael Ruf und Bernhard Haas nun an Bundes- und Landtagsabgeordnete des Wahlkreises Freudenstadt. Sie fordern: „Es muss etwas geschehen!“









Die Bürger des Landkreises Freudenstadt werden in den kommenden Jahren viele Einschränkungen hinnehmen müssen. Das teilen Annick Grassi, Kreisverbandsvorsitzende des Gemeindetags im Landkreis Freudenstadt, und ihre Stellvertreter Michael Ruf und Bernhard Haas nun in einem alarmierenden Schreiben den Bundes- und Landtagsabgeordneten des Wahlkreises Freudenstadt mit. Auch an Landrat Michael Rückert sei der Brief geschickt geworden.