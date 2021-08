1 Immer wieder blieb Zeit für Erklärungen entlang des Weges.Foto: Fehrenbacher Foto: Schwarzwälder Bote

Freizeit: "Kulinarische Wanderung ins Mittelalter" findet großen Anklang / Steile Anstiege gemeistert

Schramberg. Sieben Kilometer und jeweils über 300 Höhenmeter bergauf und bergab: Das meisterten die Wandernden bei der Kulinarischen Wanderung ins Mittelalter, veranstaltet von der Stadt in Kooperation mit dem Schramberger Ortsverein des Schwarzwaldvereins.

Um den Corona-Maßnahmen gerecht zu werden, machten sich 60 Wandernde in drei Gruppen jeweils um eine dreiviertel Stunde zeitversetzt und mit eigenem Wanderführer auf den Weg.

Los ging es mit einem Aperitif beim Grillplatz am Schlosshof. Mit Honig-, Speck- und Schnittlauchbrot sowie Honigwein und Tannenspitzenlimonade konnten sich dort alle gut auf die rustikale Art des Essens an diesem Abend vorbereiten und sich für die erste Hälfte der Wanderung stärken.

Monika und Wolfgang Flaig sowie Bernd Verwold vom Schwarzwaldverein führten die Gruppen. Es ging bergauf und bergab vom Schlosshof über Wolfsbühl und Finsterbach, über den Bühlhof-Teufelskopf und den Schlossbergweg bis hin zur Burgruine Schilteck.

Dort angekommen ,wartete die Höflevereinigung Burg Schilteck auf die Wanderer mit Getränken und Salat. Passend zum Abend und dem Ambiente bei der Burg gab es einen "Römersalat", wie Holger Kappay von eventcateringvs erklärte. "Unter anderem Weißkraut, Karotte, Apfel, Staudensellerie, Orangenabrieb und Limettensaft waren in dem Salat und obendrauf frittierter Ruccola", so Kappay. Nach dem Essen konnten die Interessierten den Turm hinauf erklimmen und von oben die schöne Aussicht genießen, bevor es weiterging, um keiner anderen Wandergruppe zu begegnen.

Von der Ruine Schilteck aus machten sich alle auf den etwas beschwerlicheren Teil der Wanderung, denn es ging mehr bergauf. Über Stock und Stein wanderten die Gruppen über den Schilteckhof bis zur Eretkapelle. Dort angekommen, erwartete die Wanderer eine Überraschung der Stadt. Es gab eine Gebäckstange und einen Schnaps als Wegzehrung. Nachdem dann das letzte Wegstück über Hasenhäusle und Burgweg von allen gemeistert wurde, stand nach gut drei Stunden die Ankunft bei der Ruine Hohenschramberg bevor. Bereits auf dem letzten, besonders steilen Wegstück hieß es von den Teilnehmenden: "Hier duftet es aber schon lecker nach Essen" oder "Richtig sind wir auf jeden Fall, ich kann das Essen schon riechen".

Nach einer Verschnaufpause gab es die ersehnte Hauptspeise. Getreu dem Motto einer kulinarischen Reise ins Mittelalter war auch die Hauptspeise rustikal. Mit Spareribs und Hähnchenschlegel auf gebratenen Kartoffeln und Wurzelgemüse konnten den Hunger stillen. Zum Abschluss gab es lauwarmen Käsekuchen auf Waldbeerragout und Sahne.

Nach dem Essen hatten die Wanderer die Möglichkeit, mit der Audio-Guide Tour die Hohenschramberg und deren Geschichte zu erfahren.

"Das war eine ganz andere Art der Wanderung. Das Essen hat die Sache rund gemacht. Denn so eine Strecke, an der es ja nicht direkt eine Möglichkeit zur Einkehr gibt, einfach so zu laufen, ist vielleicht etwas zu langweilig. Mir macht das Wandern in der Gruppe viel Spaß und auch allen Teilnehmenden hat der Abend viel Freude bereitet", lautete das Fazit von Wolfgang Flaig.