So kommt die Post zu den Menschen in der südlichen Ortenau

1 Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Fechner (rechts) begleitete Michael Schoch, Betriebsleiter des Postverteilzentrums Mahlberg, bei einer Zustelltour. Foto: Dimitriou

Das Postgesetz soll erneuert werden. Die Zusteller im Postverteilzentrum Mahlberg nutzten die Chance, um dem Bundestagsabgeordneten Johannes Fechner, bei seinem Besuch vor Ort, ihre Wünsche und Anregungen mit auf den Weg zu geben.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Auf dem Hof des Postzentrallagers in Mahlberg herrscht am Dienstagmorgen reges Treiben. Doch die rund 40 anwesenden Zusteller müssen sich noch etwas gedulden, ehe sie mit ihren gelben Autos den Hof verlassen dürfen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Johannes Fechner stattete den Mitarbeitern am Standort in Mahlberg einen Besuch ab und informierte sich über die Belange der Zusteller.