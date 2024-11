Wandern in Oberharmersbach: Rucksackvesper aus dem Hobbit-Häuschen

Der Premiumweg und Schwarzwälder Genießerpfad „Harmersbacher Vesperweg“ nimmt den Wanderer mit auf ein Zusammenspiel aus Genuss- und Wanderfreuden. Riechen Sie die grünen Wiesen und lauschen Sie dem Zwitschern der Vögel, lassen Sie Ihren Blick ins Tal schweifen, umarmen Sie majestätische Tannen und Fichten und genießen Sie ein Rucksackvesper auf einer der ausgefallenen und liebevoll selbst gestalteten Sitzmöglichkeiten entlang des Weges. Wer möchte, kehrt ein und lässt sich ein typisches Schwarzwälder Bauernvesper schmecken.

Erfrischung am Brunnenhisli

Startpunkt des Rundweges ist die Tourist-Information Oberharmersbach. Von hier aus führt der Weg ein Stück über den Reichstalpfad in Richtung Bahnhof Riersbach. Bei der ersten Möglichkeit biegt man rechts ab und folgt der Beschilderung zu Donissis Hofladen.

Tipp: Hier kann – dafür sorgt ein Erdkeller, der aussieht wie ein Hobbit-Häuschen – jederzeit das Rucksackvesper für unterwegs eingekauft werden.

Vor dem Anwesen weisen außerdem eine Bank mit Vesperbrett und Mostkrug auf den Beginn des Weges hin. Wir folgen der Beschilderung in Richtung Hubhof, wo ein Brunnenhisli mit Erfrischungen wartet. Weiter geht es zu einem der vielen Höhepunkte entlang des Weges. In einen 35 Meter langen Baumstamm wurden verschiedene Sitzmöglichkeiten eingearbeitet, sodass hier nicht nur die Aussicht ins Tal, sondern auch die erste Stärkung genossen werden kann.



Außergewöhnliche Rastplätze

Zwar geht es stetig bergauf, doch der Hinweis, dass oben angekommen eine Runde Leitergolf gespielt werden kann, macht diese ersten zwei Kilometer auch für Familien mit Kindern zu einem Erlebnis.

Es ist sicherlich nicht ganz leicht, sich von diesem besonderen Ort loszueisen, doch auch der nächste Wegabschnitt auf den Langenberg hat mit der Getränkestation „Krochte Wässerle“, der „Baumwiege mit Durchblick“ und dem „Pano[rahmen]“ drei außergewöhnliche Rastplätze zu bieten. Während die Baumwiege zu einem kurzen Nickerchen verführt, wird der Bilderrahmen für eine Fotosession genutzt.

Hausmacher Spezialitäten aus der Region

Kurz bevor wir beim Grabenjörgle in den Wald eintauchen, genießen wir eine Rast und den herrlichen Fernblick am Schmusehisli.

Übrigens: Eine Abkürzung über die Wanderstandorte „Am Regele“ und „Im Riersbach“ ist möglich. Aber Achtung: Sie verlassen damit den offiziellen Premiumweg.

Vom Schmusehisli aus ist es nicht mehr weit bis zur Kreuzsattelhütte, die von Mai bis Oktober an Sonn- und Feiertag bewirtschaftet wird.

Die Route trifft hier auf den „Westweg“, dem wir in Richtung Harkhof (Montag Ruhetag) folgen. In der gleichnamigen Vesperstube reichen die Wirtsleute Hausmacher Spezialitäten. Oberhalb des Hofes thronen drei große hölzerne Stühle. Von hier geht es auf dem Bergkamm oberhalb des Holzhack- und Mißlinkehofes bergab nach Riersbach. Auf einer besonderen Hollywoodschaukel ist eine weitere Rast möglich.

Schöner Ausklang des Tages

Der Pavillon auf dem „Köpfle“ bietet eine letzte Möglichkeit, die Aussicht in vollen Zügen zu genießen. Dann steigen wir Richtung Holdersbachtal ab. Im Obertal fällt unser Blick auf Kornbauer’s Milchtankstelle. Hier können täglich und rund um die Uhr Bio-, Demeter- und regionale Produkte eingekauft werden.

Der Wanderer folgt der Bollenhut-Beschilderung des Vesperwegs über den Standort „An der Schmiede“ und die Brugasse in Richtung Bahnhof Riersbach. Das Gasthaus Posthörnle (mittwochs Ruhetag) und der Biergarten des Adventure Mini.Golf.Parks bieten sich für einen schönen Ausklang des Tages an.

Vorbei am Bahnhof geht es abschließend auf dem Reichstalpfad zurück zum Parkplatz der Tourist-Information.

Genießerpfad Harmersbacher Vesperweg

Tourdaten

Länge: 14,9 KilometerGehzeit: 5 StundenHöchster Punkt: 786 MeterHöhenmeter Anstieg: 490Höhenmeter Abstieg: 490 Schwierigkeit: mittel

Anfahrt

Aus Zell am Harmersbach: L 94 bis Tourist-Info Oberharmersbach (Dorf 60)Aus Richtung Löchberg: L 94 (Obertal/Dorf) bis Tourist-Info Oberharmersbach (Dorf 60)ÖPNV: Ortenau-S-Bahn (OSB), Haltestelle Oberharmersbach-Riersbach Parkmöglichkeiten Mittelgroßer Parkplatz vor der Tourist-Information in Oberharmersbach / Dorf 60 (kostenfrei).Großer Parkplatz am Kilwiplatz, gegenüber Waldhäuserstraße 6 (kostenfrei).Mittelgroßer Parkplatz am Kunstrasenplatz / auf Höhe Talstraße 1 (kostenfrei) Einkehrmöglichkeiten Vesperstube Harkhof in Oberharmersbach (liegt direkt am Vesper- und Westweg),Vesperstube Langenberg in Oberharmersbach (per Alternativweg zu erreichen),Kreuzsattelhütte (liegt direkt am Vesper- und Westweg),Gasthaus Posthörnle in Oberharmersbach (lädt zur Schlusseinkehr)