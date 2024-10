Im Kurpark von St. Blasien, vorbei an barocken Fassaden des ehemaligen Klosters, startet die Etappe über den Hotzenwald nach Todtmoos. Schon nach wenigen Minuten beginnt der Aufstieg zum 1039 Meter hohen Lehenkopf.

Nach dem Lusthausfelsen hat man noch ein letztes Mal einen wunderbaren Blick auf den Dom, die riesige Klosteranlage und die Kurstadt. Die Hälfte des Anstiegs ist geschafft.

Lesen Sie auch

Vom hölzernen Aussichtsturm auf dem Lehenkopf wird man mit weitreichenden Ausblicken zum Feldberg und nach Süden bis zu den Alpen belohnt.

Blick bis auf die Alpen

Weiche Waldpfade leiten vom Turm hinüber zu den ersten Weidfeldern auf dem Dachsberg. Ab hier taucht der Weg in die typische offene Landschaft des Hotzenwaldes ein. Weite Bergwiesen, die mit Heidekraut und Kräutern durchsetzt sind, bieten immer wieder Panoramaaussichten bis auf die Schweizer Alpen.

Einzelne Höfe stehen am Weg. Über Rüttewies und Horbach geht’s zum idyllischen Klosterweiher.

Ein kurzer Anstieg leitet den Weg hinauf auf die Hochfläche zum Kreuzfelsen (Schutzhütte und Aussicht) und hinüber nach Ibach, das ebenso verstreut wie verträumt in der weiten Landschaft liegt. Nach dem Ibacher Kreuz ändert sich das Landschaftsbild wieder. Steil führt der Schluchtensteig in die Hohwehraschlucht hinab – direkt bis vor die Tore des historischen Wallfahrts- und Kurorts Todtmoos.

Schluchtensteig: St. Blasien-Todtmoos (Etappe 5)

Tourdaten

Länge: 20 KilometerGehzeit: 6 StundenHöchster Punkt: 1136 MeterHöhenmeter Anstieg: 590Höhenmeter Abstieg: 540Schwierigkeit: schwer

Anfahrt

Mit der Bahn: Freiburg Hauptbahnhof – Seebrugg, Seebrugg – St. Blasien Buslinie 7319 (20 Minuten). Oder nach Waldshut, mit Buslinie 7332 nach St. Blasien (50 Minuten).

Busanreise von Freiburg über Todtnau und Buslinie 7321 nach Todtmoos Parkmöglichkeiten Kostenloses Parken in St. Blasien an der Umgehungsstraße und am Friedhof. In Todtmoos: Schmidt’s Markt, Busbahnhof, Kurhaus Wehratal, Rathaus, bei der Wallfahrtskirche und beim Freibad. Einkehrmöglichkeiten Dachsberg: Landgasthof Klosterweiher und Hotel Dachsberger Hof, Oberibach: Steigass-Stube