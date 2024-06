1 Die Rehkitze werden von ihren Müttern im hohen Gras abgelegt. Wird gemäht, sind die Kleinen chancenlos. Foto: Kron

Die Kitzretter Ortenau werden in den nächsten Wochen fast täglich im Einsatz sein. Die Ehrenamtlichen sind in den frühen Morgenstunden unterwegs, um Tiere vor den Mäharbeiten aus dem hohen Gras zu retten.









Fünf Augenpaare schauen konzentriert auf den Bildschirm am Feldrand. Plötzlich taucht ein weißer Punkt auf – eine Wärmesignatur. Klaus Niehüser steuert die Drohne mit Kamera über das Feld. Er stoppt den Flug und lässt sie tiefer sinken. Jetzt kann man es erkennen: Da liegt ein Rehkitz in der Wiese. Ausgerüstet mit Gummistiefeln, Matschhose, Handschuhen, Karton, Kescher und leuchtend gelbem Klebeband machen sich die beiden Helferinnen Stefanie Baum und Sabrina Dieterle auf den Weg zum Fundort. Sie legen das schlafende Kitz in den mit Gras gepolsterten Karton und stellen ihn an den Rand des Feldes. Der Ort wird gut sichtbar mit dem Klebeband markiert. Der Grund für die Rettung ist die geplante Mähung der Wiese.