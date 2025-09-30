Unterwegs in Bochingen: Verkehrslast und Leerstände schlagen aufs Gemüt

Beim Stadtteilspaziergang in Bochingen mit Planungswerkstatt gab es viele Wünsche, Anregungen und Überlegungen, aber auch eine Menge Kritikpunkte.
Zuvor jedoch machte sich die Gruppe mit Ortsvorsteher Thorsten Ade im Regen zur Ortsbegehung auf, wobei der Ortsvorsteher mit Rathaus, Kindergarten, Mehrfamilienhaus beim „Kreuz“ und dem Kronevorplatz vier Stationen ausgewählt hatte, an denen er aufzeigte, wo Bochingen aktuell steht, was in Bewegung ist, was umgesetzt wurde, und was dringend angegangen werden muss.