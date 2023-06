1 Unterwegs auf dem Mühlenradweg kommen Radfahrer auch am Ottenweier Hof vorbei. Foto: Tourismus-Neueird

Der Mühlenradweg bietet Radfahrern auf 52 Kilometern Strecke jede Menge Abwechslung und verbindet sechs alte Mühlen im Ried und dem Hanauerland miteinander. Außerdem erfährt man einiges über die Bedeutung und Nutzung der historischen Gebäude.









Der Mühlenradweg führt die Radfahrer von der Gemeinde Neuried bis zur Gemeinde Willstätt und wieder zurück. In welche Richtung die 52 Kilometer lange Tour gefahren wird, können die Radler selbst entscheiden. Der Weg ist in beide Richtungen gut ausgeschrieben. Das Tourzeichen ist ein weißes Mühlrad auf blauem Hintergrund. „Ich würde die Fahrtrichtung so wählen, dass die bewirtschafteten Mühlen in der zweiten Hälfte der Tour liegen – bei Start in Altenheim gegen den Uhrzeiger, bei Start in Ichenheim mit dem Uhrzeiger“, empfiehlt Ernst Dörflinger, Vorsitzender des Arbeitskreises „Tourismus Neuried“. Alternativ kann die Tour auch direkt an einer der Mühlen gestartet und am Ende dort eingekehrt werden.