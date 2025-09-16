Unterwegs im Kreis Freudenstadt: „Köhler Transfer“ befördert Kinder mit Behinderung

Neuer Beförderungsdienst für Kinder mit Behinderung: Das Unternehmen Köhler Transfer ist mit dem neuen Schuljahr für das Landratsamt im Einsatz.
Mit Beginn des neuen Schuljahrs begleitet der Beförderungsdienstleister Köhler Transfer seit Montag, 15. September, täglich rund 120 Kinder mit Behinderung im Landkreis Freudenstadt in ihre Schulen und Betreuungseinrichtungen. Erstmals übernehme ein Dienstleister auch die gesamte Organisation der Fahrten und entlaste so das Landratsamt, heißt es weiter in der Mitteilung des Unternehmens.