Unterwegs im Kreis Freudenstadt: „Köhler Transfer“ befördert Kinder mit Behinderung

Neuer Beförderungsdienst für Kinder mit Behinderung: Das Unternehmen Köhler Transfer ist mit dem neuen Schuljahr für das Landratsamt im Einsatz.

Mit Beginn des neuen Schuljahrs begleitet der Beförderungsdienstleister Köhler Transfer seit Montag, 15. September, täglich rund 120 Kinder mit Behinderung im Landkreis Freudenstadt in ihre Schulen und Betreuungseinrichtungen. Erstmals übernehme ein Dienstleister auch die gesamte Organisation der Fahrten und entlaste so das Landratsamt, heißt es weiter in der Mitteilung des Unternehmens.

Das Unternehmen Köhler Transfer koordiniert ab dem 15. September sämtliche Fahrten zu Schulen und Betreuungseinrichtungen im Landkreis Freudenstadt – darunter das Therapiezentrum Osterhof, die Christopherus-Schule, die Rossbergschule, die Eichenäcker-Schule sowie die die Pestalozzischule mit Außenklassen und Kindergarten.

70 neue Mitarbeiter

Für die neuen Aufträge startet „Köhler Transfer“ laut seiner Mitteilung mit 70 neuen Mitarbeitern. Dabei setzt der Beförderungsdienstleister „soweit möglich gezielt auf Fahrer und Begleitpersonen, die bereits zuvor in der Region tätig waren und den Fahrgästen und ihren Familien bekannt sind“, heißt es weiter. So blieben die persönlichen Bezugspersonen erhalten – ein wichtiges Kriterium für das Unternehmen, das bewusst auf Gewohnheit und Vertrauen setze.

Wie wichtig Konstanz und Verlässlichkeit gerade im sensiblen Bereich der Beförderung von Menschen mit Behinderung sind, betont Daniel Schreiner, Filialleitung Baden-Württemberg bei Köhler Transfer: „Menschen mit Behinderung zu begleiten, bedeutet weit mehr als sie einfach nur zu fahren. Wir setzen stets dieselben Fahrerinnen und Fahrer sowie Begleitpersonen ein, weil Vertrauen und Routine hier besonders wertvoll und wichtig sind. Dadurch kennen wir unsere Fahrgäste gut und können in allen Situationen in ihrem Sinn agieren. Dieses Engagement schätzen auch Eltern und Familien – weil sie ihre Kinder mit einem guten Gefühl auf den Weg schicken und später wieder in Empfang nehmen können.“

49 speziell ausgestattete Fahrzeuge im Einsatz

Köhler Transfer wird nicht nur 70 neue Mitarbeiter einstellen, sondern auch 49 neu angeschaffte und speziell ausgestattete Fahrzeuge einsetzen, heißt es weiter in der Pressemitteilung. Das Unternehmen erfülle den Kriterienkatalog zur sicheren Beförderung von Kranken und Menschen mit Behinderung von TÜV und DEKRA – und gehe damit weit über gesetzliche Vorgaben hinaus. Die Busse erfüllten außerdem die Anforderungen der DIN 75078 Teil eins, die Rollstuhlbusse dazu die Anforderungen der DIN 75078 Teil zwei.

Marktführer in Mittel-, Süd- und Ostdeutschland

Das Unternehmen

Die Köhler-Transfer GmbH & Co. KG ist ein auf die Beförderung von Menschen mit Behinderung spezialisierter Fahrdienst. Das Team ermöglicht laut Mitteilung des Unternehmens seit mehr als 20 Jahren mit täglich mehr als 5400 Fahrten die gesellschaftliche Teilhabe von 12 930 Menschen in Mittel-, Süd- und Ostdeutschland.

Das Personal

Rund 3300 Fahrer begleiten Tag für Tag Kinder und Erwachsene mit Behinderung sicher zu ihren Schulen oder Werkstätten sowie in Kliniken und wieder zurück nach Hause. Als Beförderungsdienstleister für Menschen mit Behinderung ist Köhler Transfer nach eigenen Angaben Marktführer in Mittel-, Süd- und Ostdeutschland.