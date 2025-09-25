Unterwegs bei Harry Potter: Max Giesinger wäre gern nach Hogwarts eingeladen worden

Der Hamburger Sänger Max Giesinger hat die Bücher über Harry Potter als Jugendlicher verschlungen. Das hatte auch Auswirkungen auf seine Zeit in der Schule.
Hamburg - Der Hamburger Sänger Max Giesinger (36, "80 Millionen") hat sich als Kind stundenlang in die "Harry Potter"-Bücher von J.K. Rowling vertieft und sie verschlungen. "Manchmal saß ich ganz müde in der Schule, weil ich die Bücher einfach nicht weglegen konnte und manchmal bis um drei Uhr nachts gelesen hatte", sagte Giesinger in Hamburg.