Siebentäler Therme Bad Herrenalb: Besucher zeigen sich vom Baustellen-Fortschritt begeistert

Das Interesse an der Zukunft der Therme Bad Herrenalb ist ungebrochen – das zeigte sich bei der Baustellenführung am Samstag deutlicher denn je.

Jens Walter, Geschäftsführer der Bäderbetriebe und der Touristik, war sichtlich beeindruckt von der großen Resonanz auf die angebotene Baustellenführung und berichtete erfreut, dass man geradezu überrollt worden sei. Aufgrund des enormen Zulaufs wurden kurzerhand zwei Führungen durch die Bad Herrenalber Therme mit jeweils 40 Personen anberaumt. Trotz der Kapazitätserweiterung mussten Absagen erteilt werden, da die Sicherheitsgrenzen auf der Baustelle erreicht waren.

Der rund anderthalbstündige Rundgang bot den Besuchern direkt zu Beginn ein Novum. Wo sich früher die Schwarzwaldsauna befand und im Gymnastikbereich Sport getrieben wurde, entsteht ein modernes Bewirtungskonzept, das künftig sowohl Thermengästen als auch externen Besuchern offensteht und die Aufenthaltsqualität nachhaltig steigern soll. Jens Walter erklärte den Gästen, dass dieser Bereich voll verglast einen weiten Blick in die Natur freigibt und zudem mit einer Außenterrasse punktet. Die Planungen sehen Platz für insgesamt rund 70 Gäste im Innen- und Außenbereich vor.

Weitere Saunakabine möglich

Im rückwärtigen Außenbereich begutachteten die Besucher den Fortschritt am künftigen Saunagarten. Jens Walter erläuterte das Konzept der drei ansteigenden Terrassen, die über einen neuen, rollstuhlgerechten Fußweg barrierefrei erschlossen werden. Das 1300 Quadratmeter große Areal soll als bepflanzte grüne Oase gestaltet werden. Aktuell ist eine Saunakabine im Außenbereich fest eingeplant. Walter ließ jedoch durchblicken, dass das Konzept mitwächst: Die Struktur ist so angelegt, dass sich aus diesem Bereich bei Bedarf perspektivisch eine weitere Saunakabine entwickeln kann. Diana Reddig aus Bad Herrenalb, die bereits die dritte Baustellenführung besuchte, stellte fasziniert fest, dass sich in diesem Bereich viel getan hat.

„Dunstabzugshaube“ mit gigantischen Ausmaßen

Nach dem Rundgang im Außenbereich führte Jens Walter die Gruppe in das Innere des Bauwerks direkt in den Technikraum. Die Dimensionen der dort installierten Lüftungsanlagen beeindruckten die Besucher sichtlich.

Walter beschrieb die Bedeutung dieses oft unterschätzten Gewerks scherzhaft als „Dunstabzugshaube in gigantischen Ausmaßen“. Er zog einen anschaulichen Vergleich: „Jeder weiß, was passiert, wenn man zu Hause nicht regelmäßig lüftet. In einem Schwimmbad ist dieser Effekt um ein Vielfaches stärker.“ Ohne eine leistungsstarke Entfeuchtung und Belüftung würde nicht nur das Wohlbefinden der Gäste leiden, sondern das gesamte Gebäude innerhalb kürzester Zeit Schaden nehmen.

Vor der Baustelle präsentiert sich Jens Walter mit seinem Team, das sich auf die Eröffnung freut. Foto: Sabine Zoller

Auch bei der Wasserqualität setzt Bad Herrenalb auf modernste Standards. In einem konstanten Kreislauf wird das Badewasser durch neue Filteranlagen und Rohrleitungen gepumpt. Dabei wird permanent der pH-Wert reguliert, bevor am Ende des Prozesses die Desinfektion erfolgt.

Hierbei setzt die Therme auf eine Ozonanlage. Walter verkündete hierzu: „Da Ozon bereits einen Großteil der Bakterien vernichtet und Viren inaktiviert, kommen wir mit einem deutlich geringeren Chlorpuffer aus.“

Neubau mit völlig neuer Dimension

Vom Technik-Keller führte der Weg hinauf in den neuen Saunabereich. Noch präsentieren sich die Räumlichkeiten nackt, doch Jens Walter zeichnete mit seinen Erläuterungen ein klares Bild der Zukunft und erklärte, dass man hier gerade in einem wunderschönen Kreis stehe, der bald ein vollverglastes Dampfbad beherbergen wird. Besonders Saunameisterin Nevzeta Mujanovic, seit 20 Jahren die gute Seele der Therme, konnte ihre Vorfreude kaum verbergen und zeigte sich angesichts der Pläne regelrecht euphorisch. Während es vor der Schließung lediglich vier Saunen gab – die Finnische, das Dampfbad sowie die Schwarzwald- und die Farblicht-Sauna –, bietet der Neubau eine völlig neue Dimension.

Künftig laden zwei neue kleine Saunen zu einer intimen Atmosphäre ein, ergänzt durch ein gläsernes Dampfbad und eine Außensauna im neu angelegten Garten. Das Prunkstück der Anlage ist jedoch die Panoramasauna für Event-Aufgüsse, die Platz für 30 bis 35 Personen bietet. Für Jenny Turban und Patrick Spotka aus Rotensol gab es dazu die erfreuliche Botschaft, dass es nach wie vor Tannenzweige in der Sauna geben wird. „Diese Tannenzweige haben Akupunktureffekte, die unsere ganze Familie liebt. Die neue Saunalandschaft wird ein Juwel, denn die Leute suchen Entspannung nach dem Wandern.“

Jenny Turban und Patrick Sp0tka aus Rotensol freuen sich auf die Tannenzweige in der Sauna Foto: Sabine Zoller

Als besonderer Höhepunkt galt der Gang auf das Dach, von dem aus sich ein beeindruckender Überblick über den Außensaunabereich und das neue Außenbecken bot. Im Gegensatz zum alten Konzept ist dieses nun als eigenständiges Schwimm-Juwel in die Gartenlandschaft integriert. Die Begeisterung über den Fortschritt war greifbar, und Konstanze Bürkle aus Straubenhardt zeigte sich beeindruckt von der Aussicht und stellte fest, dass mit der neugestalteten Dachterrasse ein Saunabesuch einfach mega werde.

Zum Abschluss kehrte die Gruppe zum Eingangsbereich zurück, wo selbst treue Stammgäste wie Gundi und Karl Ahr aus Ittersbach, die bisher nur zum Schwimmen kamen, neues Interesse zeigten. Die Eheleute resümierten beeindruckt, dass alles hochinteressant sei und sie die Sauna nach diesen Einblicken nun unbedingt kennenlernen möchten.