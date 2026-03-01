Siebentäler Therme Bad Herrenalb: Besucher zeigen sich vom Baustellen-Fortschritt begeistert

Das Interesse an der Zukunft der Therme Bad Herrenalb ist ungebrochen – das zeigte sich bei der Baustellenführung am Samstag deutlicher denn je.
Jens Walter, Geschäftsführer der Bäderbetriebe und der Touristik, war sichtlich beeindruckt von der großen Resonanz auf die angebotene Baustellenführung und berichtete erfreut, dass man geradezu überrollt worden sei. Aufgrund des enormen Zulaufs wurden kurzerhand zwei Führungen durch die Bad Herrenalber Therme mit jeweils 40 Personen anberaumt. Trotz der Kapazitätserweiterung mussten Absagen erteilt werden, da die Sicherheitsgrenzen auf der Baustelle erreicht waren.