Unterwasser-Rugby Mit Maske, Flossen und Schnorchel

Exotische Sportart weitestgehend unbekannt

Im Dezember wurde die Spielgemeinschaft Hechingen-Reutlingen neu gegründet. Das Unterwasser-Rugby habe in Hechingen eine große Tradition, erzählt Trainer Mike Kneer. Seit 1982 werde in Hechingen Unterwasser-Rugby gespielt. In jüngster Vergangenheit litten die enthusiatischen Wassersportler jedoch unter nicht vorhandenen Trainingsmöglichkeiten. "Die zweijährige Bauphase im Hallenbad hat uns schon zugesetzt. Es war nicht einfach alle Vereinsmitglieder bei Laune halten, doch jetzt starten wir wieder voll durch und haben optimale Bedingungen", sagt Kneer, der sichtbar stolz nun immer um die 18 Spieler im Training hat.