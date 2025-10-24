Ein Skandal um illegale Sportwetten und Betrug erschüttert die NBA. Ein Coach und ein aktiver Profi werden vorläufig festgenommen. Sie beteuern ihre Unschuld und machen ihrerseits Vorwürfe.
New York - Nach ihren aufsehenerregenden Festnahmen unter anderem wegen des Vorwurfs des Wettbetrugs und angeblicher Mafia-Verbindungen sind NBA-Coach Chauncey Billups und Miami-Heat-Profi Terry Rozier wieder auf freiem Fuß. Die beiden beteuern ihre Unschuld in zwei parallelen Fällen, bei denen insgesamt 34 Personen festgenommen wurden, darunter einige mit Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Von einem "unfassbaren Betrug", sprach FBI-Chef Kash Patel.