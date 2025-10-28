Untersuchung ist Pflicht: Welches Risiko besteht für Haiterbacher Trinkwasser?

Haiterbach muss eine Risikobewertung seiner Trinkwassereinzugsgebiete vornehmen. Das zieht Kosten nach sich, die einzelne Stadträte als unnötig ansehen.

Die Bewertung der Trinkwassereinzugsgebiete umfasst unter anderem die Einzugsgebietsanalyse, Gefährdungsabschätzung, Risikobewertung, Erstellung eines Untersuchungsprogramms sowie die Dokumentation. Die Ende 2023 in Kraft getretene Trinkwassereinzugsgebieteverordnung verpflichtet alle Betreiber öffentlicher Wasserversorgungen zur Durchführung dieser Bewertung.

Im Kreis der Bürgermeister wurde in den vergangenen Monaten versucht, eine gemeinsame, koordinierte Untersuchung der Trinkwassereinzugsgebiete unter Federführung des Landratsamts Calw durchzuführen, wie Bürgermeisterin Kerstin Brenner in der jüngsten Sitzung des Haiterbacher Gemeinderates informierte.

Keine Gemeinsame Untersuchung

Ziel sei es gewesen, Synergien zu nutzen und die Kosten für die einzelnen Städte und Gemeinden zu reduzieren. Dieser Vorschlag sei vom Landratsamt jedoch abgelehnt worden, da es in dieser Angelegenheit selbst zuständige Aufsichtsbehörde sei.

Die Durchführung der Bewertung liege laut Verordnung klar in der Verantwortung der einzelnen Wasserversorger. Entsprechend sei jede Kommune gezwungen, eigenständig eine Lösung zu finden.

Dem Gremium lagen zur Entscheidung zwei Angebote vor, die sich vom Preis deutlich unterschieden. Während das Ingenieurbüro Alwin Eppler aus Dornstetten ein Pauschalangebot über 46 981 Euro einreichte, lag das Angebot der Firma Wald + Corbe Consulting aus Hügelsheim bei 11 130 Euro. Auch wenn die Stadtverwaltung das günstigere, zeitbasierte Angebot als möglicherweise nicht ganz einhaltbar betrachtete, sei es deutlich wirtschaftlicher.

Der Gemeinderat folgte mit seinem Beschluss der Empfehlung der Verwaltung für das günstigere Angebot.

Für Häußler unnötige Ausgabe

Patrick Walz (UBL) wollte wissen, ob durch Verordnung, etwas auf die Stadt Haiterbach zukomme, also Maßnahmen notwendig werden könnten. Wassermeister Andreas Klenk erklärte, dass man dies nie ausschließen könne. Hintergrund sei eine mögliche Belastung der Einzugsgebiete durch Nitrate aufgrund von Düngemittel und jetzt auch PFAS (Per- und polyfluorierte Alkylverbindungen).

In Haiterbach habe man Tiefbrunnen, sagte Klenk. Bislang seien Pflanzenschutzmittel und PFAS kein Problem.

„Das sind nur zusätzliche Ausgaben“, erklärte Markus Häußler (UBL). Man wisse ja selbst um die Wasserschutzgebiete.