Untersuchung ist Pflicht: Welches Risiko besteht für Haiterbacher Trinkwasser?

Haiterbach muss eine Risikobewertung seiner Trinkwassereinzugsgebiete vornehmen. Das zieht Kosten nach sich, die einzelne Stadträte als unnötig ansehen.
Die Bewertung der Trinkwassereinzugsgebiete umfasst unter anderem die Einzugsgebietsanalyse, Gefährdungsabschätzung, Risikobewertung, Erstellung eines Untersuchungsprogramms sowie die Dokumentation. Die Ende 2023 in Kraft getretene Trinkwassereinzugsgebieteverordnung verpflichtet alle Betreiber öffentlicher Wasserversorgungen zur Durchführung dieser Bewertung.