1 Die Marktstraße in Rottenburg wurde mit bunten Lampions geschmückt. Foto: WTG Rottenburg

In den Innenstädten läuft vieles gut. Doch wie in den meisten anderen Städten gibt es auch in Rottenburg noch Luft nach oben.









Was läuft gut in der Rottenburger Innenstadt? Wo gibt es Verbesserungspotential? Antworten auf diese und weitere Fragen wurden in einem umfangreichen Maßnahmenkatalog für die Rottenburger Innenstadt zusammengefasst