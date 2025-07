1 Das Landratsamt Lörrach und die BASF haben sich auf ein gemeinsames Vorgehen geeinigt. Foto: Heinz Vollmar Ziel der Untersuchung sei es, die Machbarkeit und Wirksamkeit möglicher Sanierungsvarianten für die frühere Deponie auszuarbeiten.







Die BASF startet mit der Sanierungsuntersuchung der ehemaligen Werksdeponie an ihrem Standort in Grenzach, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Unternehmens sowie des Landkreises Lörrach. Zuvor war in enger Absprache mit dem Landratsamt Lörrach eine Detailuntersuchung von Boden, Grund- und Oberflächenwasser vorgenommen worden.