1 Ein Wolf war im Kreis Konstanz unterwegs. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Bei einem Wildunfall nahe Steißlingen ist im März mutmaßlich ein Wolf überfahren worden. Untersuchungen der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) bestätigen jetzt den Verdacht.









Am 22. März wurde das tote Tier in Folge eines Verkehrsunfalls in der Gemeinde Steißlingen im Landkreis Konstanz der FVA gemeldet. Die genetischen Analysen am Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik ergaben, dass es sich um einen Wolf mit der genetischen Kennung GW4645m handelte.