Unterstützung von Barmer und DRK: Bildungszentrum Wildberg bereitet Schüler auf den Notfall vor

1 Ab jetzt ist das Bildungszentrum Wildberg gut gerüstet für den Notfall. Dank des Einsatzes der Juniorhelferinnen und –helfer und der Unterstützung durch die Barmer Freudenstadt und den DRK Kreisverband Calw. Foto: Bildungszentrum Wildberg

Der DRK Kreisverband Calw und die Barmer in Freudenstadt fördern das Juniorhelferprogramm des Bildungszentrums in Wildberg. Wie die Kinder an das Programm herangeführt werden und warum es wichtig ist, schon bereits die Jüngsten darin auszubilden.









Jährlich ereignen sich in Deutschland mehr als eine Million Schulunfälle, heißt es in einer Mitteilung der Krankenkasse Barmer in Freudenstadt. Um im Fall der Fälle schnell Erste Hilfe leisten zu können, hat das Bildungszentrum in Wildberg das Juniorhelferprogramm in seinem Alltag etabliert. Unterstützt wird es bei diesem Vorhaben vom Kreisverband Calw des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und der Krankenkasse Barmer Freudenstadt.